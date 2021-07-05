***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.225 % 0,00107575Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.901,49 % 0,00140282Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.010,37 % 0,03384881Fon Yönetim Ücreti1.309.016,29 % 0,6328869Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu207.987,17 % 0,10055823Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.209,68 % 0,00251879Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00039882Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler62.059,43 % 0,03000467TOPLAM GİDERLER1.660.234,33 % 0,80269479DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ206.832.577,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946513BIST