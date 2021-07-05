***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 20:17
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
580 % 0,03670184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
23,02 % 0,00145668
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43,18 % 0,00273239
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00405619
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
432,79 % 0,02738653
TOPLAM GİDERLER
1.288,09 % 0,08150909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.650.419,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946514
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0105
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05501,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,70
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6882
|8,6923
|% 0,32
|
|Euro
|10,2791
|10,2824
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9543
|12,0142
|% -0,08
|
|Frank
|9,3587
|9,4151
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,48
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-2,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem