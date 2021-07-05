***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.880,77 % 0,02836565Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,02532316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.200 % 0,18907959Fon Yönetim Ücreti101.253,61 % 0,48839262Hisse Senedi Komisyonu0 % 0,00145668Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu97,53 % 0,00047043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,9 % 0,00434545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.318,04 % 0,03047481TOPLAM GİDERLER158.900,85 % 0,76645171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.732.010,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946515BIST