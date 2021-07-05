***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.480 % 0,22021103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.320 % 0,14680735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.280,22 % 0,14429011Fon Yönetim Ücreti3.971,3 % 0,25130002Hisse Senedi Komisyonu39,39 % 0,00249256Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27,42 % 0,00173511Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu936,82 % 0,05928106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar596,8 % 0,03776493Türev Araçlar Komisyonu367,8 % 0,02327403Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.185,84 % 0,20159687TOPLAM GİDERLER17.205,59 % 1,08875307DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.580.302,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946516BIST