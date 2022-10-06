***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.842 % 0,00842168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.150 % 0,02700909Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.408,62 % 0,17119212Fon Yönetim Ücreti1.220.799,29 % 1,31104092Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu755,51 % 0,00081136Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.998,98 % 0,01181203Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.794,04 % 0,00192666Türev Araçlar Komisyonu1.170,49 % 0,00125701Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.471,59 % 0,01446741TOPLAM GİDERLER1.441.390,52 % 1,54793828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.116.795,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068438BIST