***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.642 % 0,178864Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.020 % 0,21111663Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.838 % 0,16004607Fon Yönetim Ücreti64.127,74 % 1,50093487Hisse Senedi Komisyonu2.619,04 % 0,06129966Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9,18 % 0,00021486Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.772,12 % 0,06488255Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.452,76 % 0,03400242Türev Araçlar Komisyonu498,96 % 0,01167835Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.136 % 0,0968047TOPLAM GİDERLER99.115,8 % 2,31984412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.272.519,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068439BIST