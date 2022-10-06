***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.229,5 % 0,00277958Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti52.270,43 % 0,01765477Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.450 % 0,05959746Fon Yönetim Ücreti2.871.593,44 % 0,96990461Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu180.524,69 % 0,06097372Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu145.493,45 % 0,04914163Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.571,4 % 0,00086851Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler151.152,82 % 0,05105312TOPLAM GİDERLER3.588.285,73 % 1,2119734DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ296.069.675,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068441BIST