***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.566,9 % 0,08391078Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.730 % 0,15832223Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.102,01 % 0,19059856Fon Yönetim Ücreti64.177,49 % 1,50976573Hisse Senedi Komisyonu7.812,2 % 0,18378082Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4,83 % 0,00011363Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.393,99 % 0,05631825Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.452,76 % 0,03417596Türev Araçlar Komisyonu2.560,04 % 0,06022455Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.320,64 % 0,03106786TOPLAM GİDERLER98.120,86 % 2,30827837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.250.824,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068442BIST