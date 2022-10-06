***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1,49 % 0,00000311Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.650 % 0,03263951Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.180 % 0,26107435Fon Yönetim Ücreti359.732,7 % 0,75025548Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu824,95 % 0,00172051Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.569,92 % 0,0074454Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.086,8 % 0,00226662TOPLAM GİDERLER506.045,86 % 1,05540497DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.948.026,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068443BIST