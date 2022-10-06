***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.024 % 0,20142672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.120 % 0,35640115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.604,09 % 0,13035122Fon Yönetim Ücreti11.252,88 % 0,56327801Hisse Senedi Komisyonu880,51 % 0,04407511Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22,32 % 0,00111726Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.154,48 % 0,05778905Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.452,76 % 0,07271985Türev Araçlar Komisyonu34,69 % 0,00173645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.694,48 % 0,08481947TOPLAM GİDERLER30.240,21EM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.997.748,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068444BIST