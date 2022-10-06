***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.936 % 0,14276059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.100 % 0,03989752Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.529,9 % 0,09176067Fon Yönetim Ücreti28.879,8 % 1,04748406Hisse Senedi Komisyonu2.852 % 0,10344339Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu579,1 % 0,02100423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar727,46 % 0,02638532Türev Araçlar Komisyonu742,25 % 0,02692176Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.018,74 % 0,07322066TOPLAM GİDERLER43.365,25 % 1,57287821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.757.063,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068445BIST