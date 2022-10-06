***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.936 % 0,22040884Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.100 % 0,061598Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.523,85 % 0,14133101Fon Yönetim Ücreti15.867,21 % 0,88853488Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,78 % 0,00004368Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu920,76 % 0,05156088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar727,46 % 0,04073644Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.566,04 % 0,14369357TOPLAM GİDERLER27.642,1 % 1,54790729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.785.772,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068446BIST