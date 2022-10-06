***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.292 % 0,31767228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.580 % 0,32870576Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.085 % 0,0798778Fon Yönetim Ücreti14.678,28 % 0,56233511Hisse Senedi Komisyonu542,03 % 0,02076555Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu617,61 % 0,02366107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.452,76 % 0,05565625Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.898,53 % 0,1110447TOPLAM GİDERLER39.146,21 % 1,49971852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.610.237,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068447BIST