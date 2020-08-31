***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2020 20:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tarık İŞAT 19.06.2020 25 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871893
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0765
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05465,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,11
|Açılış
|: 465,28
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3523
|% 0,26
|
|Euro
|8,7664
|8,7778
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7947
|9,8438
|% 0,33
|
|Frank
|8,0980
|8,1468
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,20
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,20
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,17
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
-
17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem