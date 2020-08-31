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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.08.2020 20:46
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tarık İŞAT 19.06.2020 25 Düzey 3, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871895


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,19 39.123.778 % 10,00  
SEKUR 7,92 8.508.503 % 10,00  
INTEM 19,80 22.623.467 % 10,00  
FRIGO 35,42 1.927.961 % 10,00  
PKENT 935,00 6.653.253 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3453 7,3523 % 0,26  
Euro 8,7664 8,7778 % 0,88  
Sterlin 9,7946 9,8437 % 0,33  
Frank 8,0985 8,1473 % 0,26  
Riyal 1,9541 1,9639 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 4,04  
Altın Gr. 465 465 2,10  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,13 28,19 0,66  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,17  
B. Petrol 45,51 45,51 -0,30  
Seans Raporu 18:05
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