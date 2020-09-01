***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 10:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tarık İŞAT Fon Hizmet Birimi 0(212) 276 2727 tarik.isat@icbcyatirim.com.tr
Yeter AK Mali ve İdari İşler 0(212) 250 6151 yeter.ak@icbcportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871957
BIST
11:431.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:437,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:438,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:43471,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,50
|Açılış
|: 471,34
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKENT
|1.028,50
|2.851.313
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.176.162
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.651.860
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|RALYH
|6,26
|6.829.552
|% -6,29
|
|ICBCT
|8,15
|246.009.964
|% 4,62
|
|FENER
|27,30
|222.723.153
|% 6,47
|
|GARAN
|6,80
|195.235.301
|% 0,59
|
|SISE
|6,06
|174.771.611
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,01
|167.951.403
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,75
|155.491.026
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,01
|167.951.403
|% -1,31
|
|PETKM
|3,91
|157.426.155
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|104.877.457
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|40.252.970
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3737
|7,3759
|% 0,41
|
|Euro
|8,8247
|8,8295
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8623
|9,9118
|% 0,72
|
|Frank
|8,1358
|8,1848
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% 0,33
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,53
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,80
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|