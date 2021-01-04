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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 21:14



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Değişken Fon" niteliğindedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurt içi ve yurt dışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %10'ini aşamaz. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 3

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896874


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Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,15 27,20 0,84  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,18  
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