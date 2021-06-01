***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2021 15:02
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tarık İŞAT Fon Hizmet Birimi 0(212) 276 2727 tarik.isat@icbcyatirim.com.tr
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Mali ve İdari İşler 0(212) 329 3150 ahmetihsan.bagirgan@icbcportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939316
BIST
15:251.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
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1.431
En Düşük
1.423
15:258,5189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,5425
En Düşük
8,4778
15:2510,4163
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,3800
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|Önceki Kapanış
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10,4541
En Düşük
10,3676
15:25523,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,46
|Açılış
|: 523,04
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
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524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ESEN
|31,68
|143.887.854
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.674.863
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|DERIM
|10,94
|9.411.560
|% 9,95
|
|VAKKO
|11,82
|16.353.797
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.305.790
|% -9,96
|
|USAK
|2,11
|92.676.633
|% -9,44
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|944.902.289
|% 1,38
|
|THYAO
|13,20
|506.692.310
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|419.629.478
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,94
|364.199.281
|% 1,02
|
|KUTPO
|33,60
|299.508.374
|% -6,98
|
|YKBNK
|2,20
|419.629.478
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|944.902.289
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|239.305.790
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|113.344.088
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|140.132.190
|% -0,51
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5176
|8,5189
|% 0,32
|
|Euro
|10,4111
|10,4163
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0351
|12,0955
|% 0,01
|
|Frank
|9,4423
|9,4992
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2650
|2,2764
|% 0,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,17
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.442
|3.530
|18,21
|
|Yarım
|1.663
|1.708
|8,81
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,08
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|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,62
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