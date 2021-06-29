***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 17:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tarık İŞAT Fon Hizmet Birimi 0(212) 276 2727 tarik.isat@icbcyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944876
BIST
17:271.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:278,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:2710,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0333
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:27492,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,63
|Açılış
|: 492,25
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:25
|NIBAS
|12,99
|7.638.786
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.551.184
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.949.204
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.296.854
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.633.563
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|37.678.410
|% -9,11
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,45
|1.072.764.783
|% -2,96
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,20
|456.999.713
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,72
|427.605.560
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|315.167.946
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|110.849.911
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|135.571.036
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7288
|8,7301
|% 0,54
|
|Euro
|10,3863
|10,3898
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0266
|12,0869
|% 0,01
|
|Frank
|9,4282
|9,4850
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3198
|2,3314
|% 0,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-24,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|0,40
|