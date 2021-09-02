***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi01.03.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTarık İŞAT 19.06.2020 25 Düzey 3, Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev AraçlarS.Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev AraçlarK.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev AraçlarHakan ELMAS Temmuz 2021-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2021 Heris Aile Ofisi - Varlık Yönetimi / Portföy Yöneticisi, 2017-2018 OHE Danışmanlık / Danışmanlık 14 Düzey 3, Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961425BIST