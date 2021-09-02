***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.09.2021 14:14
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.03.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tarık İŞAT 19.06.2020 25 Düzey 3, Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
S.Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev Araçlar
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev Araçlar
Hakan ELMAS Temmuz 2021-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2021 Heris Aile Ofisi - Varlık Yönetimi / Portföy Yöneticisi, 2017-2018 OHE Danışmanlık / Danışmanlık 14 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961425
BIST