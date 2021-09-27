***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:50
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev Araçlar
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965354
BIST
17:121.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:128,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1210,3646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0689
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:12498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.991.891
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.732.213
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.501.835
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,18
|21.545.960
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,77
|181.135.507
|% -6,22
|
|EDATA
|10,00
|34.895.206
|% -6,10
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,56
|536.524.479
|% -0,21
|
|TUPRS
|111,80
|492.768.782
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,78
|170.674.639
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,35
|418.733.589
|% 1,60
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8270
|8,8300
|% -0,41
|
|Euro
|10,3136
|10,3646
|% -0,66
|
|Sterlin
|12,0816
|12,1422
|% -0,05
|
|Frank
|9,4996
|9,5569
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3474
|2,3592
|% -0,39
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,44
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-4,34
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-2,11
|
|Çeyrek
|795
|814
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|1,60
|