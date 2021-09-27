Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.09.2021 16:50



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965355


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:111.387
Değişim :  0,18% |  2,44
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.601,20 24.885.473 % 10,00  
GARFA 14,97 10.991.891 % 9,99  
AKFGY 4,52 7.823.724 % 9,98  
OYLUM 12,79 18.732.213 % 9,97  
YEOTK 80,50 63.501.835 % 9,97  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 8,8279 8,8318 % -0,39  
Euro 10,3388 10,3441 % -0,86  
Sterlin 12,0852 12,1458 % -0,02  
Frank 9,5004 9,5576 % -0,55  
Riyal 2,3479 2,3596 % -0,37  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 4,95  
Altın Gr. 499 499 -0,23  
Cumhuriyet 3.302 3.352 1,00  
Tam 3.289 3.372 3,44  
Yarım 1.590 1.631 1,66  
Çeyrek 797 816 0,83  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 0,30  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,08  
B. Petrol 78,80 78,80 1,57  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru