***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965356
BIST
16:381.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:388,8402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:3810,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0871
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:38497,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.805.857
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|17.897.768
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.407.570
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.973.369
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,25
|21.241.188
|% -6,51
|
|VBTYZ
|18,76
|36.209.523
|% -6,29
|
|EDATA
|10,03
|31.408.578
|% -5,82
|
|GARAN
|8,86
|1.069.125.333
|% 0,45
|
|THYAO
|13,63
|958.440.043
|% 0,07
|
|BIOEN
|37,74
|505.926.567
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,33
|438.487.960
|% 0,43
|
|TUPRS
|111,30
|429.173.149
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,33
|438.487.960
|% 0,43
|
|GARAN
|8,86
|1.069.125.333
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,77
|169.682.227
|% -1,12
|
|THYAO
|13,63
|958.440.043
|% 0,07
|
|PETKM
|6,39
|401.950.009
|% 2,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8360
|8,8402
|% -0,29
|
|Euro
|10,3399
|10,3464
|% -0,83
|
|Sterlin
|12,0710
|12,1316
|% -0,13
|
|Frank
|9,4883
|9,5455
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3492
|2,3610
|% -0,31
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|0,07
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,03
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|1,30
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, BIMAS, HALKB
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 75 kaybederek (% -0.06 ) 1, 213
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, AKFGY, OYLUM, INVEO, PKENT, KERVN, GEDIK, YEOTK, ORCAY, RALYH
-
16:48
PKENT, DGGYO, ORCAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
VBTYZ, DIRIT, KTSKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında