***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965358
BIST
16:381.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:388,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:3810,3504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0831
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:38497,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,45
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.805.857
|% 9,98
|
|INVEO
|104,20
|5.973.369
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.888.815
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.406.765
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,30
|21.198.433
|% -6,42
|
|VBTYZ
|18,81
|35.604.938
|% -6,04
|
|KIMMR
|3,79
|174.970.118
|% -5,72
|
|GARAN
|8,86
|1.067.733.897
|% 0,45
|
|THYAO
|13,63
|957.503.408
|% 0,07
|
|BIOEN
|37,70
|504.119.819
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,32
|438.427.440
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,20
|428.922.969
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,32
|438.427.440
|% 0,00
|
|GARAN
|8,86
|1.067.733.897
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,77
|169.627.472
|% -1,12
|
|THYAO
|13,63
|957.503.408
|% 0,07
|
|PETKM
|6,39
|401.748.204
|% 2,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8396
|8,8428
|% -0,26
|
|Euro
|10,3434
|10,3504
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0729
|12,1335
|% -0,12
|
|Frank
|9,4914
|9,5485
|% -0,64
|
|Riyal
|2,3496
|2,3614
|% -0,30
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,69
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,34
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|1,33
|