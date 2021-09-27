***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev Araçlar
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965359
BIST
17:081.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:088,8282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
17:0810,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0859
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:08498,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.978.917
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.819.566
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.497.086
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|18.564.024
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|21.454.580
|% -6,98
|
|KIMMR
|3,77
|179.908.854
|% -6,22
|
|VBTYZ
|18,78
|41.990.798
|% -6,19
|
|GARAN
|8,87
|1.140.624.222
|% 0,57
|
|THYAO
|13,60
|1.010.686.191
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,66
|534.154.080
|% 0,05
|
|TUPRS
|111,80
|488.300.995
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,33
|450.713.729
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|450.713.729
|% 0,43
|
|GARAN
|8,87
|1.140.624.222
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,78
|170.608.140
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.010.686.191
|% -0,15
|
|PETKM
|6,40
|420.648.178
|% 2,24
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8256
|8,8282
|% -0,43
|
|Euro
|10,3417
|10,3476
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,0801
|12,1407
|% -0,06
|
|Frank
|9,5002
|9,5575
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3478
|2,3596
|% -0,37
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-2,44
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-1,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|1,71
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20ASUZU
Yüzde 6.88 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 485, 951 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, HALKB
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SAHOL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 83 artarak (% 0.15 ) 1, 216
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, OYLUM, PKENT, KERVN, INVEO, YEOTK, RALYH, GEDIK, AKFGY