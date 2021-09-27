***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
S.Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev Araçlar
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965360
BIST
17:331.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:338,8263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3310,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0949
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:33497,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,39
|Açılış
|: 497,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:33
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.353.393
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.902
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.658.649
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.619.390
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,90
|21.883.373
|% -7,16
|
|KIMMR
|3,76
|191.980.087
|% -6,47
|
|EDATA
|10,00
|37.448.755
|% -6,10
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,50
|550.256.162
|% -0,37
|
|TUPRS
|111,70
|523.060.654
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,77
|175.531.561
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|435.219.841
|% 1,92
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8237
|8,8263
|% -0,45
|
|Euro
|10,3334
|10,3386
|% -0,91
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1373
|% -0,09
|
|Frank
|9,5035
|9,5608
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3464
|2,3582
|% -0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:42NUGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 035, 225 adet işlem
-
17:41OYYAT
Yüzde 4.55 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 339 adet işlem
-
17:40NETAS
Yüzde 4.64 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 215 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 683.00 milyon TL de
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17:38VKFYO
Yüzde 4.25 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 673, 975 adet işlem