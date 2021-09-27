***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
S.Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16 Düzey 3, Türev Araçlar
K.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 15 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965361
BIST
17:461.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:468,8243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8123
17:4610,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1021
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:46496,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,08
|Açılış
|: 496,97
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.529.741
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.829.185
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.976.483
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|66.156.081
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,48
|22.050.624
|% -7,94
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,74
|195.922.586
|% -6,97
|
|AKYHO
|2,12
|48.810.977
|% -6,61
|
|GARAN
|8,93
|1.331.564.215
|% 1,25
|
|THYAO
|13,59
|1.106.370.171
|% -0,22
|
|BIOEN
|37,56
|554.548.230
|% -0,21
|
|TUPRS
|111,90
|529.797.950
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,35
|503.283.622
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,35
|503.283.622
|% 1,29
|
|GARAN
|8,93
|1.331.564.215
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,77
|177.711.336
|% -1,12
|
|THYAO
|13,59
|1.106.370.171
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,39
|442.933.017
|% 2,24
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8205
|8,8243
|% -0,47
|
|Euro
|10,3267
|10,3314
|% -0,98
|
|Sterlin
|12,0781
|12,1387
|% -0,07
|
|Frank
|9,5036
|9,5608
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3462
|2,3580
|% -0,44
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-1,16
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,04
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|1,39
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem