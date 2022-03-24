***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYICBC00059Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi23.03.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:00 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.icbcportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir. 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00466 1,70 0,00466 1,70 0 0 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTarık İŞAT 26 Düzey 3, Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev AraçlarS.Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 17 Düzey 3, Türev AraçlarK.Egemen CANDIR Eylül 2020-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, Şubat 2020-Eylül 2020 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Direktör 16 Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul 0212 329 31 50 0212 235 51 04 info@icbcportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTarık İŞAT Fon Hizmet Birimi 0212 276 27 27 tarik.isat@icbcyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012686BIST