***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025638
BIST
17:012.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,57
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0114,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0707
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0115,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0952
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:01913,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,67
|Açılış
|: 913,15
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ARENA
|14,30
|23.569.155
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.825
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|EGSER
|23,74
|71.997.086
|% 9,91
|
|LIDER
|22,86
|84.843.306
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.663.710
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,22
|33.864.620
|% -7,59
|
|TKFEN
|19,77
|583.918.742
|% -5,77
|
|THYAO
|41,38
|4.069.217.620
|% 2,17
|
|GARAN
|14,98
|1.394.912.241
|% 0,00
|
|SISE
|18,07
|1.281.166.568
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,86
|1.145.286.812
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,90
|1.034.012.933
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,62
|848.769.491
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.993.659
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.521.791
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|737.231.356
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.145.286.812
|% -1,23
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8545
|14,8603
|% 0,48
|
|Euro
|15,6474
|15,6534
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5981
|18,6914
|% 1,28
|
|Frank
|15,2521
|15,3439
|% 0,68
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,58
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|82,79
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,03
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15ISGYO
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 337, 374 adet işlem
-
17:14DERHL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 927 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 72 kaybederek (% -0.21 ) 2, 701
-
17:13XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 080.00 milyon TL de
-
17:13ISGYO
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 323, 846 adet işlem