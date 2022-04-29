***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025642BIST