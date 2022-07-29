***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.07.2022 10:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049101
BIST
11:022.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,95
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:0217,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,8891
11:0218,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
11:021.019,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.019,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BEYAZ
|11,20
|18.075.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|19.210.887
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|TMSN
|48,92
|211.497.745
|% 7,05
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.990.148
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,86
|20.975.439
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,04
|1.643.071
|% -5,59
|
|ANHYT
|12,00
|3.096.197
|% -5,21
|
|THYAO
|49,58
|742.124.481
|% -0,24
|
|FROTO
|297,20
|548.339.590
|% 4,28
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|SISE
|21,30
|277.481.649
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,67
|242.651.309
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,64
|448.542.122
|% 9,73
|
|SKBNK
|1,66
|122.860.349
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,11
|172.622.940
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,67
|242.651.309
|% 0,65
|
|TSKB
|2,65
|123.498.520
|% 1,53
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9434
|17,9553
|% 0,18
|
|Euro
|18,3406
|18,3645
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,8570
|21,9666
|% 0,38
|
|Frank
|18,7826
|18,8958
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|9,99
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.777
|6.840
|6,00
|
|Yarım
|3.302
|3.344
|3,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,63
|
Seans Raporu
11:02
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-
11:15BIZIM
Yüzde 7.00 oranında artışla 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 152, 798 adet işlem
-
11:14YAYLA
Yüzde 6.91 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 760, 247 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 2, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 6, 016.00 milyon TL de
-
11:13KRGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 988 adet işlem
-
11:12KTSKR
Yüzde 6.49 oranında artışla 42.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 651 adet işlem