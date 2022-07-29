***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.07.2022 10:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turke
11:262.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,02
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:2617,8684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0539
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:2618,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:261.010,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,49
|Açılış
|: 1.010,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KRPLS
|5,65
|499.231.398
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.301.400
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|20.972.652
|% 9,86
|
|YAYLA
|6,26
|34.796.738
|% 8,12
|
|BIZIM
|24,38
|82.867.830
|% 8,07
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.169.611
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,91
|27.395.032
|% -9,36
|
|VANGD
|4,22
|3.769.386
|% -4,74
|
|PRKAB
|27,84
|102.202.302
|% -4,13
|
|THYAO
|49,78
|819.926.846
|% 0,16
|
|FROTO
|297,30
|605.294.387
|% 4,32
|
|KRPLS
|5,65
|499.231.398
|% 9,92
|
|SISE
|21,30
|314.481.765
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,69
|276.233.335
|% 1,08
|
|KRPLS
|5,65
|499.231.398
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,67
|143.866.943
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,11
|209.911.945
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,69
|276.233.335
|% 1,08
|
|TSKB
|2,66
|144.367.422
|% 1,92
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8700
|17,8930
|% -0,16
|
|Euro
|18,2466
|18,2758
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5788
|21,6871
|% -0,89
|
|Frank
|18,6054
|18,7175
|% -0,55
|
|Riyal
|4,7199
|4,7435
|% -0,85
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,08
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.761
|6.827
|-7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.338
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,99
|