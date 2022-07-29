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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.07.2022 10:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049100


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KRPLS 5,65 533.975.206 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.446.004 % 9,91  
IHGZT 0,77 22.298.351 % 8,45  
YAYLA 6,24 38.527.531 % 7,77  
CMENT 40,30 691.185 % 7,47  
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Dolar 17,8814 17,9075 % -0,08  
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Sterlin 21,7276 21,8365 % -0,21  
Frank 18,7267 18,8395 % 0,10  
Riyal 4,7534 4,7772 % -0,14  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 7,20  
Altın Gr. 1.014 1.014 1,54  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.737 6.814 -20,00  
Yarım 3.283 3.331 -10,00  
Çeyrek 1.646 1.665 -5,00  
Gümüş.Ons 19,99 20,02 0,00  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,02  
B. Petrol 104 104 1,92  
Seans Raporu 12:01
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