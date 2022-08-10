***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 12:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054074
BIST
16:322.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 34,52
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:3217,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:3218,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2382
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:321.033,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.033,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ASUZU
|264,60
|197.131.180
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|384.973.597
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|371.455.517
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.742.952
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.969.336
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.668.767
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.511.293.209
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,80
|1.631.747.875
|% -9,10
|
|THYAO
|59,65
|3.640.632.483
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,40
|2.197.405.437
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,80
|1.700.126.361
|% 3,38
|
|KOZAL
|157,80
|1.631.747.875
|% -9,10
|
|EKGYO
|3,66
|1.572.089.655
|% 5,78
|
|EKGYO
|3,66
|1.572.089.655
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,40
|2.197.405.437
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,71
|709.439.823
|% 4,63
|
|ODAS
|3,98
|1.049.557.638
|% -5,01
|
|TSKB
|3,38
|676.464.186
|% 4,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9511
|% 0,29
|
|Euro
|18,4998
|18,5159
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,8395
|21,9490
|% 1,26
|
|Frank
|18,9492
|19,0634
|% 1,27
|
|Riyal
|4,7557
|4,7795
|% 0,10
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|-0,26
|
Seans Raporu
16:32
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