***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 12:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054076
BIST
13:272.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,72
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:2717,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0638
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:2718,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1140
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3917
En Düşük
18,2578
13:271.035,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.035,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:25
|MGROS
|66,10
|380.270.450
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|95.212.803
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.490.518
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.707.849
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|10.879.032
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|KZBGY
|33,68
|23.948.593
|% -8,87
|
|KOZAL
|159,00
|1.280.547.479
|% -8,41
|
|THYAO
|58,95
|1.914.146.456
|% 0,60
|
|YKBNK
|5,34
|1.385.236.393
|% 1,91
|
|KOZAL
|159,20
|1.286.401.095
|% -8,29
|
|KOZAA
|27,06
|1.211.576.929
|% -9,68
|
|AKBNK
|9,75
|1.117.755.321
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,34
|1.385.236.393
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,68
|497.664.183
|% 3,47
|
|TSKB
|3,39
|480.584.540
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,50
|482.916.691
|% 1,16
|
|ISCTR
|6,03
|811.015.557
|% 1,17
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9436
|17,9680
|% 0,39
|
|Euro
|18,3765
|18,3865
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,6463
|21,7548
|% 0,37
|
|Frank
|18,8321
|18,9455
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7620
|4,7859
|% 0,24
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.010
|0,00
|
|Tam
|6.946
|6.995
|-2,00
|
|Yarım
|3.385
|3.420
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-1,00
|