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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.08.2022 12:36
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054081


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Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.908 7.001 4,00  
Yarım 3.366 3.423 2,00  
Çeyrek 1.688 1.711 1,00  
Gümüş.Ons 20,71 20,73 0,20  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,10  
B. Petrol 97,34 97,34 1,03  
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