***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 12:36
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054082
BIST
12:282.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
12:2817,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
12:2818,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0956
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3820
En Düşük
18,2578
12:281.035,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.035,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MGROS
|66,10
|358.003.992
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|94.072.252
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.520.080
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.282.143
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.238.165
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.924.480
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,02
|1.072.637.116
|% -9,81
|
|THYAO
|58,95
|1.799.699.329
|% 0,60
|
|KOZAL
|159,00
|1.174.223.691
|% -8,41
|
|YKBNK
|5,34
|1.172.096.057
|% 1,91
|
|KOZAA
|27,02
|1.072.637.116
|% -9,81
|
|AKBNK
|9,79
|804.058.033
|% 3,27
|
|YKBNK
|5,34
|1.172.096.057
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,65
|468.675.495
|% 2,32
|
|ISCTR
|6,03
|737.947.174
|% 1,17
|
|TSKB
|3,35
|385.033.669
|% 3,08
|
|SNGYO
|3,70
|357.491.381
|% 1,37
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9530
|17,9648
|% 0,37
|
|Euro
|18,3713
|18,3867
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,6452
|21,7538
|% 0,36
|
|Frank
|18,7989
|18,9122
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7613
|4,7851
|% 0,22
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-4,00
|
|Tam
|6.933
|6.985
|-12,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|-0,38
|