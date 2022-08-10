***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 12:36
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank / Hazine Pazarlama Müdür Yrd., 2016-2020 Garanti Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2015-2016 Deniz Yatırım / Yatırım Danışmanı, 2014-2015 Denizbank / Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni 8 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054083
BIST
13:212.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 12,22
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:2117,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0668
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:2118,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1123
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3900
En Düşük
18,2578
13:211.035,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.035,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:21
|MGROS
|66,10
|380.229.402
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|95.175.310
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|ASUZU
|264,50
|188.338.776
|% 9,93
|
|OLMK
|12,80
|11.707.849
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.877.710
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.168.432.734
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|59,00
|1.912.358.021
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,34
|1.369.692.247
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,80
|1.270.055.117
|% -8,53
|
|KOZAA
|26,98
|1.168.432.734
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,73
|1.110.298.645
|% 2,64
|
|YKBNK
|5,34
|1.369.692.247
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,68
|493.968.134
|% 3,47
|
|TSKB
|3,38
|473.631.753
|% 4,00
|
|EKGYO
|3,48
|473.789.542
|% 0,58
|
|ISCTR
|6,01
|810.528.244
|% 0,84
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9518
|17,9657
|% 0,37
|
|Euro
|18,3747
|18,3900
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6421
|21,7506
|% 0,35
|
|Frank
|18,8243
|18,9377
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,22
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,92
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.910
|7.014
|4,00
|
|Tam
|6.941
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,93
|