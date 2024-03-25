***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 11:12
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261801
BIST
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11:549.231
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 119,16
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5432,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1861
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5434,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2047
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:542.236,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,89
|Açılış
|: 2.237,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:50
|VKFYO
|24,86
|17.992.659
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|10.030.032
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|280.400.087
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|278.529.589
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.397.828
|% 9,99
|
|METUR
|9,15
|56.142.005
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,88
|40.016.109
|% -5,41
|
|RALYH
|127,10
|32.944.325
|% -5,01
|
|MARBL
|18,04
|88.531.757
|% -4,90
|
|THYAO
|294,00
|4.055.682.375
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,32
|1.822.958.346
|% 2,72
|
|YKBNK
|27,48
|1.692.197.452
|% 3,15
|
|ASELS
|57,50
|1.268.126.121
|% 2,04
|
|AKBNK
|46,52
|1.219.504.905
|% 1,53
|
|ISCTR
|11,32
|1.822.958.346
|% 2,72
|
|ODAS
|9,52
|1.076.538.570
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|561.371.620
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,48
|1.692.197.452
|% 3,15
|
|MOGAN
|20,46
|1.122.385.497
|% -3,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1471
|32,1536
|% 0,58
|
|Euro
|34,7859
|34,8125
|% 0,61
|
|Sterlin
|41,0690
|41,2748
|% -0,45
|
|Frank
|36,2828
|36,4647
|% -0,54
|
|Riyal
|8,6920
|8,7355
|% -0,47
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,77
|904,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,72
|1.003,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,03
|85,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,91
|2.165,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:50
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-
12:07KAPLM
Yüzde 4.67 oranında artışla 177.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 785 adet işlem
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12:06XU100
Endeks 9, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 35, 459.00 milyon TL de
-
12:06ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 326 adet işlem
-
12:05AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 389 adet işlem
-
12:04KARTN
Yüzde 8.52 oranında artışla 160.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 996 adet işlem