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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2024 11:12
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İ.Alper KOÇ 015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 25 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261802


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 374,00 840.262.265 % 10,00  
OYAYO 40,48 10.035.335 % 10,00  
CANTE 18,49 279.468.936 % 9,99  
VRGYO 56,15 59.449.992 % 9,99  
ODINE 39,92 2.700.548 % 9,97  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 32,1478 32,1515 % 0,57  
Euro 34,7834 34,7901 % 0,54  
Sterlin 41,0739 41,2797 % -0,43  
Frank 36,2869 36,4687 % -0,53  
Riyal 8,6968 8,7404 % -0,41  
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11:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,64 24,67 % 0,66  
Platin 899,75 901,02 % 0,66  
Paladyum 997,37 1.000,09 % 0,66  
Brent Pet. 85,01 85,01 % 0,66  
Altın Ons 2.163,96 2.164,24 % 0,66  
Seans Raporu 11:53
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