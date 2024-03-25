***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 11:13
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 24 Düzey 3, Türev Araçlar
Leyla ERCAN UYUM 2022-ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Direktörü, 2018-2022 Fiba portföy/ Müfettiş, 2000-2011 Ak Portföy / Portföy Yöneticisi, 1997-2000 Türk Ticaret Bankası/ Uzman 18 Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261808
BIST
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11:559.230
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 118,36
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5532,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1834
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5534,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2050
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:552.237,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,65
|Açılış
|: 2.237,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:53
|JANTS
|374,00
|840.262.265
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|10.035.335
|% 10,00
|
|CANTE
|18,49
|279.468.936
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.449.992
|% 9,99
|
|ODINE
|39,92
|2.700.548
|% 9,97
|
|METUR
|9,10
|58.360.847
|% -7,99
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,87
|40.414.942
|% -5,49
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|BNTAS
|14,98
|17.032.216
|% -4,53
|
|THYAO
|294,50
|4.135.461.101
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,34
|1.998.720.072
|% 2,90
|
|YKBNK
|27,46
|1.793.729.361
|% 3,08
|
|TUPRS
|173,00
|1.204.046.625
|% 0,58
|
|MOGAN
|20,56
|1.134.100.269
|% -3,20
|
|ISCTR
|11,34
|1.998.720.072
|% 2,90
|
|ODAS
|9,52
|1.088.423.371
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|562.197.349
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.793.729.361
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,56
|1.134.100.269
|% -3,20
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1478
|32,1515
|% 0,57
|
|Euro
|34,7834
|34,7901
|% 0,54
|
|Sterlin
|41,0739
|41,2797
|% -0,43
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6968
|8,7404
|% -0,41
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,67
|% 0,66
|
|Platin
|899,75
|901,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,37
|1.000,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,01
|85,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,96
|2.164,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 673, 753 adet işlem
-
12:07KAPLM
Yüzde 4.67 oranında artışla 177.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 785 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 9, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 35, 459.00 milyon TL de
-
12:06ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 326 adet işlem
-
12:05AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 389 adet işlem