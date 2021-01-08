***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2021 20:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,71
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,71
Varsa İade Tutarı (TL)
1295,09
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1295,09
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24568,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,56
- Kurucu (%)
% 58,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 41,21
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,13
d) Diğer Giderler (%)
% 33,08
Açıklamalar
2020 / 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898586
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05434,74
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -17,29
|Açılış
|: 434,74
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
433,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3750
|7,3797
|% 0,43
|
|Euro
|9,0000
|9,0079
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,9581
|10,0080
|% 0,23
|
|Frank
|8,2723
|8,3221
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-77,57
|
|Altın Gr.
|435
|435
|-16,82
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-2,53
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|-0,58
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|1,11
|