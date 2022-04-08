***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 16:38
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,08
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,08
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,08
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
439,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,02
- Kurucu (%)
% 65,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 34,59
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 35,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 7,04
Açıklamalar
2022 / 1 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018317
BIST
17:062.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 34,36
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0614,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0616,0233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0252
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:06922,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,41
|Açılış
|: 922,37
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
922,44
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:04
|GZNMI
|41,36
|28.449.712
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.612
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.117.139
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.834.478
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,40
|32.903.932
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.367.435.660
|% 7,13
|
|THYAO
|35,28
|2.839.660.174
|% -0,95
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,34
|1.611.544.858
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,62
|1.240.315.506
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|778.528.677
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,55
|1.477.516.430
|% 3,64
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7547
|14,7577
|% 0,14
|
|Euro
|16,0123
|16,0233
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1119
|19,2077
|% -0,47
|
|Frank
|15,6881
|15,7826
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,20
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:04
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17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem
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17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
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17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SAHOL, HALKB
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 04 artarak (% 1.67 ) 2, 139