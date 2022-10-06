***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 18:05
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,55
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,55
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10730,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,4
- Kurucu (%)
% 67,63
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 32,37
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,13
d) Diğer Giderler (%)
% 30,13
Açıklamalar
2022 / 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068436
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.022,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.022,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5719
|18,5873
|% 0,02
|
|Euro
|18,2174
|18,2296
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7175
|20,8214
|% 0,25
|
|Frank
|18,6955
|18,8081
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.854
|6.930
|-1,00
|
|Yarım
|3.340
|3.388
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,04
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|-0,03
|