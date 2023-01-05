***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.01.2023 15:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,61
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2724799,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,99
- Kurucu (%)
% 60,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 39,97
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,71
d) Diğer Giderler (%)
% 6,26
Açıklamalar
2022 / 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094077
BIST
14:535.411
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -112,98
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5318,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5319,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0533
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:531.114,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.114,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:51
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|48.472.795
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,80
|4.189.651
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.794.979
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.723.709
|% -9,87
|
|TERA
|23,36
|340.022.175
|% -9,81
|
|EREGL
|42,72
|15.862.320.932
|% -0,47
|
|THYAO
|142,90
|8.640.156.428
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,21
|5.892.280.815
|% -2,93
|
|ASELS
|63,60
|4.476.978.829
|% -2,38
|
|AKBNK
|19,35
|3.240.754.744
|% -1,53
|
|EREGL
|42,72
|15.862.320.932
|% -0,47
|
|EKGYO
|9,10
|3.097.468.810
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,21
|5.892.280.815
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,35
|2.271.703.844
|% -2,49
|
|AKBNK
|19,35
|3.240.754.744
|% -1,53
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7595
|18,7681
|% 0,14
|
|Euro
|19,9298
|19,9446
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4931
|22,6059
|% -0,18
|
|Frank
|20,1625
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,73
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.544
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|1,74
|
Seans Raporu
14:51
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15:06DERIM
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 889 adet işlem
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15:05GWIND
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, KOZAL
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 92 kaybederek (% -2.10 ) 4, 792
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15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUSE, GLRYH, MARTI, UMPAS