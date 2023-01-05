***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.01.2023 15:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,26
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
55114
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,76
- Kurucu (%)
% 80,91
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 19,09
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,79
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,15
d) Diğer Giderler (%)
% 19,3
Açıklamalar
2022 / 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094081
BIST
14:505.408
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -115,46
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5018,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5019,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:501.114,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.114,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|24,00
|45.745.434
|% 9,59
|
|EUKYO
|4,80
|4.164.615
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.787.156
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|TERA
|23,34
|339.027.916
|% -9,88
|
|MARTI
|5,48
|11.405.080
|% -9,87
|
|EREGL
|42,74
|15.824.471.297
|% -0,42
|
|THYAO
|142,70
|8.627.286.247
|% -1,25
|
|KRDMD
|19,19
|5.872.638.880
|% -3,03
|
|ASELS
|63,45
|4.463.255.648
|% -2,61
|
|AKBNK
|19,28
|3.214.992.163
|% -1,88
|
|EREGL
|42,74
|15.824.471.297
|% -0,42
|
|EKGYO
|9,10
|3.094.019.400
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,19
|5.872.638.880
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,33
|2.265.300.494
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,28
|3.214.992.163
|% -1,88
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7614
|18,7659
|% 0,13
|
|Euro
|19,9248
|19,9454
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4845
|22,5972
|% -0,22
|
|Frank
|20,1558
|20,2772
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9774
|5,0024
|% 0,16
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|1,69
|