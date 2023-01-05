***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.01.2023 15:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,91
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13386,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 39,22
- Kurucu (%)
% 65,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 34,59
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 537,75
d) Diğer Giderler (%)
% 51,24
Açıklamalar
2022 / 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094083
BIST
14:535.411
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -112,98
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:5318,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:5319,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0487
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:531.114,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.114,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:51
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|47.488.137
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,80
|4.189.651
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.794.979
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.527.005
|% -9,87
|
|TERA
|23,36
|339.464.868
|% -9,81
|
|EREGL
|42,74
|15.840.531.668
|% -0,42
|
|THYAO
|142,90
|8.634.514.390
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,19
|5.886.884.540
|% -3,03
|
|ASELS
|63,50
|4.469.402.183
|% -2,53
|
|AKBNK
|19,33
|3.229.218.783
|% -1,63
|
|EREGL
|42,74
|15.840.531.668
|% -0,42
|
|EKGYO
|9,09
|3.096.519.842
|% -3,50
|
|KRDMD
|19,19
|5.886.884.540
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,34
|2.268.230.697
|% -2,58
|
|AKBNK
|19,33
|3.229.218.783
|% -1,63
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7595
|18,7681
|% 0,14
|
|Euro
|19,9298
|19,9446
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4884
|22,6012
|% -0,20
|
|Frank
|20,1614
|20,2828
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,16
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|7.512
|7.625
|-19,00
|
|Tam
|7.544
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|
Seans Raporu
14:51
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15:06DERIM
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 889 adet işlem
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15:05GWIND
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, KOZAL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 92 kaybederek (% -2.10 ) 4, 792
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15:04
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