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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.10.2020 14:45
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimizin 26.08.2020 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-9758 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon'un kuruluşuna onay verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İzahname bildirim ekindedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879818


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