***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.08.2020 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-9758 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon'un kuruluşuna onay verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İzahname bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879818BIST