***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.08.2020 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2020 tarih ve sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon'un kuruluşuna onay verilmiştir. E-12233903-305.01.01-10523Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İzahname bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884278BIST