***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.04-12935 sayılı izin yazısı ile ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu, ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon, ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon'un izahnamesinin değişikliğine onay verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onay Yazısı bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893736BIST