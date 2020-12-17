***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2020 20:30
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.04-12935 sayılı izin yazısı ile ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu, ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon, ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon'un izahnamesinin değişikliğine onay verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onay Yazısı bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893736
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7082
En Düşük
7,7018
18:059,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4689
En Düşük
9,4542
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7023
|7,7036
|% 0,01
|
|Euro
|9,4599
|9,4668
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|0,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|